Burocracia dificulta investimentos públicos e privados no setor de loteamentos imobiliários

Crime do brigadeirão envenenado: Seis pessoas são indiciadas por morte de empresário no Rio

Em linhas gerais, a proposta do governo atualmente em análise prevê progressividade – quanto maior o valor do imóvel, maior o tributo em termos proporcionais – e cria um redutor social, que exclui os primeiros R$ 100 mil em operações com imóveis da base de cálculo do IBS e da CBS. Prevê-se ainda um “redutor de ajuste”, que permitiria deduzir do cálculo dos tributos custos do terreno e de bens e serviços usados na construção.

Durante as discussões anteriores à apresentação do atual relatório, o setor demonstrou preocupação com os encaminhamentos. Caio Portugal, presidente da Associação das Empresas de Loteamento e Desenvolvimento Urbano, sugeriu um fator de redução de 80% nessa tributação para o setor de loteamentos. “Esse redutor social de R$ 100 mil por unidade vendida de habitação não prevalece para atividade de loteamento. Isso cria uma distorção”, disse durante debate do grupo de trabalho da Câmara no mês passado. O GT ouviu 1.344 pessoas ao todo em 218 horas de trabalho.

Considerando as solicitações feitas, a construção civil passou a entrar no regime diferenciado e, caso se mantenha o texto proposto na quinta-feira, haverá redução de alíquotas de operações com bens imóveis de 40%, e de aluguéis, de 60%. O redutor social, que antes era de apenas R$ 100 mil para a aquisição de imóveis residenciais, também será aplicado à aquisição de lotes em R$ 30 mil. Para aluguéis, o redutor será de R$ 400.

O deputado Luiz Gastão (PSD-CE) disse à Agência Câmara que ainda será acertada a redação do texto sobre a transição do sistema antigo para o novo. A ideia é prever uma forma de não prejudicar investimentos feitos no período.