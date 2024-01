Câmeras escondidas em hospedagens: veja dicas para identificar monitoramentos indevidos

Direito Internacional e as leis de guerra.

Segundo o advogado, a Lei 9.296 de 1996, que regulamenta justamente a interceptação, estabelece no artigo 10 que é crime promover escuta ambiental sem a autorização judicial ou por motivos não autorizados por lei.

“Então, a simples captação, independentemente de uso, já pode configurar o crime do artigo 10, que tem pena de dois a quatro anos de prisão. Do ponto de vista dos estabelecimentos, é muito importante que o estabelecimento efetivamente seja uma parte importante na investigação, justamente para que não fique configurado uma eventual negligência”, acrescenta Ferraris.

Conforme o especialista, é importante que o estabelecimento colabore com as autoridades, promovendo também as investigações internas necessárias para identificar o responsável pela instalação e utilização desta aparelhagem.

“A jurisprudência dos tribunais superiores há muito tempo já consolidou que essa escuta ambiental, desde que seja feita por um dos interlocutores da conversa, seria uma prova lícita, portanto não seria um crime. Mas isso é um caso diferente do que é o trazido aqui, em análise, em que essas câmeras estavam escondidas à revelia, às escondidas das duas pessoas que estavam dormindo naquele quarto”, explica o advogado.

Por fim, o advogado esclarece que é fundamental dizer também que a responsabilidade penal, ela é individual. “A investigação, ou seja, a autoridade policial irá verificar quem foi a pessoa responsável pela instalação, pela utilização desta aparelhagem, porém o estabelecimento está, sim, do ponto de vista do consumidor, responsável por tudo que se passa ali durante a prestação do serviço de hospedagem”, disse ele.