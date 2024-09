Após cinco anos de funcionamento, o programa de câmeras corporais individuais da Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC) deixou de existir no último dia 16. Pioneiro no País, o projeto foi encerrado pelo Comando-Geral da corporação, que aponta alto custo com a manutenção e o armazenamento das imagens, além da defasagem dos equipamentos.

A tecnologia se mostrou efetiva na redução da letalidade policial e do emprego da violência pelos agentes de segurança. Em Santa Catarina, estudo publicado no fim de 2021 apontou redução de 61,2% no uso da força (como contatos físicos e uso de algemas) pelos agentes, com melhoria também na eficiência dos registros e encaminhamento dos casos.

O dispositivo ficava acoplado nas fardas dos policiais Foto: PMSC/Divulgação

Nesta semana, o Ministério da Justiça e Segurança Pública encerrou um chamamento que prevê repasse de verbas e compra de equipamentos para os governo locais - 15 Estados aderiram. A pasta recomenda o uso das câmeras pelos agentes. A adoção das câmeras corporais é uma tendência observada há pelo menos uma década, especialmente por forças de segurança pública de países como Estados Unidos, Canadá e Reino Unido.

“Os aparelhos e o software utilizados pelas atuais câmeras não atendem mais à realidade da PMSC”, afirma o comandante-geral da instituição, coronel Aurélio José Pelozato da Rosa.

PM de Santa Catarina deixa de usar câmeras corporais alegando alto custo de manutenção. Foto: PMSC/Divulgação

Agora a polícia, sob gestão do governador Jorginho Mello (PL), afirma buscar alternativas mais econômicas e eficazes para substituir os equipamentos, que já estão fora de circulação, mas não define prazos.

O contrato de manutenção das câmeras e armazenamento de dados entre a Ditec, empresa fornecedora dos equipamentos, e o governo terminou em setembro de 2023. De lá pra cá, a manutenção das 2.245 câmeras ficou a cargo da PMSC.

Governo Lula vai criar regra sobre abordagens policiais a suspeitos, uso de armas e algemas

Em nota, a empresa afirmou que “não possui mais responsabilidade pela manutenção dos dispositivos, nem pela segurança dos dados armazenados”.

A PM catarinense disse que “vinha enfrentando uma série de dificuldades com equipamentos defasados, com mais de 5 anos de uso, e que atrapalhavam, pelo constante mau funcionamento, a concentração necessária para operações policiais de alta complexidade, em que o risco de um dos nossos policiais perder a vida sempre está presente”.

A Ordem dos Advogados do Brasil de Santa Catarina (OAB-SC) se mostrou contrária à retirada das câmeras, pois as entende como ferramenta de proteção aos policiais e aos cidadãos, pois ajudam a evitar abuso de poder.

Em reunião com o comandante-geral, o presidente da Comissão Estadual de Assuntos Prisionais da Seccional da OAB, Wiliam Shinzato, pediu que os equipamentos fossem mantidos até que outra solução seja encontrada.

A implementação do programa de câmeras corporais individuais em 2019 custou R$ 6,4 milhões, sendo que R$ 6,2 milhões foram financiados pelo Tribunal de Justiça do Estado (TJ-SC). Leia também Quinze Estados aderem à política do governo Lula para câmeras em uniforme de PM; veja quais

Radar da Criminalidade de SP: como estão os roubos na sua rua e na sua vizinhança? Em nota, o Tribunal afirmou que “o restante do valor disponibilizado, mas que não foi utilizado para o fim requerido (aproximadamente R$ 3,2 milhões), foi devolvido pela PMSC”. O valor foi suficiente para garantir que, ao longo dos cinco anos de funcionamento do projeto, pelo menos um dos dois policiais de cada guarnição estivesse equipado com a câmera em todos os turnos.

O Ministério Público de Santa Catarina afirmou que está “avaliando o encerramento do programa”, e ainda não tem posicionamento oficial.

SP usa tecnologia

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), chegou a afirmar no início do ano que não previa investir em novas câmeras corporais nas fardas dos agentes da Polícia Militar paulista. Segundo ele, as bodycams - implementadas a partir de 2020 na gestão João Doria (então no PSDB) - não seriam efetivas para aumentar a segurança da população.

Depois, porém, ele mudou de discurso e disse que avaliava ampliar o programa. A continuidade do programa chegou a ser alvo de questionamentos do Supremo Tribunal Federal (STF), que no Rio de Janeiro obrigou a polícia a adotar a tecnologia.

O edital lançado pela gestão paulista em maio para comprar câmeras prevê que o agente tenha a possibilidade de iniciar e desligar o equipamento. A diretriz diverge da orientação federal, que fala em manter o aparelho ligado durante toda a ocorrência.

Segundo estudo feito pelo Fórum de Segurança Pública e pelo Unicef, braço das Organização das Nações Unidas para a infância, houve queda de 62,7% nas mortes de adolescentes cometidas pela PM entre 2019 a 2022.

Em batalhões onde os agentes já utilizavam a tecnologia, a queda chegou a 76,2%, mais do que o dobro da redução observada no resto da corporação (33,3%). Como mostrou o Estadão, as câmeras ajudaram a diminuir de forma expressiva os óbitos de adolescentes.