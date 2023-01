Polícia apura chacina com 6 homens carbonizados em Joinville (SC)

Seis homens foram encontrados carbonizados dentro de um veículo na manhã do último domingo, 8, no bairro Morro do Meio, no município de Joinville, no norte de Santa Catarina. Um sétimo homem permanece desaparecido. Outros três conseguiram fugir. O carro, um modelo Uno, também foi incendiado. A polícia ainda busca pela identificação e localização dos suspeitos.

De acordo com Dirceu Augusto Silveira Júnior, delegado de polícia e titular da Delegacia de Homicídios de Joinville (DHJ), as vítimas eram do Paraná e trabalhavam em roçadas para uma empresa terceirizada, fazendo limpezas das linhas de energia elétrica.

Seis homens foram encontrados com carbonizados dentro de um veículo na manhã do último domingo, 8, no município de Joinville, no norte de Santa Catarina. Foto: Delegacia de Homicídios de Joinville (DHJ)

A residência onde moravam os dez homens também foi incendiada. “Seis corpos foram encontrados carbonizados dentro do carro, três homens conseguiram fugir e um ainda não foi localizado. As vítimas já foram identificadas. Agora, aguardamos as confirmações das suas identidades por meio dos respectivos laudos periciais”, disse o delegado.

Suspeita-se, segundo o delegado, que a chacina tenha sido motivada após desentendimento entre um dos homens que morava na residência e uma mulher. Em retaliação, um grupo teria invadido a casa, espancado os moradores, incendiado a residência e o veículo, onde os corpos carbonizados foram encontrados.

Delegacia de Homicídios de Joinville (DHJ) investiga chacina no município. Foto: Google Street View

“É possível também que os autores do crime possuam vínculos com facções criminosas. Algo a ser confirmado no curso das investigações policiais”, afirma Silveira Júnior.

Em publicação nas redes sociais, a delegacia deixou um número para as pessoas ajudarem com denúncias e informações sobre a chacina. Quem tiver alguma informação pode entrar em contato por meio do WhatsaApp da DHJ que é o número centralizado em identificar e localizar os responsáveis pelo crime.

“Preliminarmente, foi apurado que nenhuma das vítimas possuía vínculos com facções criminosas, tampouco registros criminais”, consta na mensagem.