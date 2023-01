Chuva em Minas: Mortes no Estado chegam a 20

A chuva que castiga Minas Gerais nas últimas semanas provocou novas mortes no Estado. Na madrugada desta terça-feira, um casal de idosos foi soterrado em Caldas. Um barranco desabou sobre a casa em que moravam, na zona rural do município que fica no sul de Minas, e parte da residência cedeu com o volume de terra.

Identificados como Antônio Messias do Amaral, de 70 anos, e Maria de Lourdes Amaral, de 66, eles foram retirados dos escombros por vizinhos. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, um jovem que seria neto do casal também estava no imóvel e conseguiu escapar da tragédia com ferimentos leves. O local foi interditado, pois há riscos de novos deslizamentos.

Local onde casal de idosos morreu em Caldas, no sul de Minas Foto: Corpo de Bombeiros-MG/Divulgação

Os dois óbitos aumentam a triste estatística do período chuvoso em Minas, iniciado em setembro. Desde então, 20 pessoas já perderam vida – 6 apenas nos últimos quatro dias.

A Defesa Civil de Minas Gerais alerta que, diante das previsões de que as chuvas devem seguir intensas no Estado, podem ocorrer deslizamentos de encostas, aumento gradativo e/ou repentino do nível de rios, cachoeiras e reservatórios, levando perigo à população.