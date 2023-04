Vídeo: onda gigante surpreende banhistas no Rio; Marinha prorroga alerta de ressaca

RIO - A Praia de Itacoatiara, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, registrou mais um dia de ondas gigantes no domingo, 2. O mar ficou agitado e com ressaca no litoral do Sul e do Sudeste do País devido à chegada de um ciclone bomba à região na última sexta-feira, 31 de março.

De acordo com a Climatempo, o ciclone bomba é um fenômeno meteorológico caracterizado por um ciclone extratropical intenso com ventos muito fortes.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma onda enorme atravessando toda a extensão do paredão da Pedra do Pampo, na Praia de Itacoatiara. O fenômeno aconteceu enquanto banhistas aproveitavam tranquilamente as quedas d’água do paredão. A chegada da onda surpreendeu muitos deles. Alguns foram derrubados pela força da água. Ninguém se feriu.

Na semana passada, Itacoatiara registrou ondas que, segundo estimativas de surfistas, chegaram a atingir mais de 8 metros de altura. Foi o primeiro grande swell registrado no local este ano.

A Marinha emitiu alerta de ressaca inicialmente até a manhã desta segunda-feira, 3, mas depois o prorrogou, com previsão de ondas em torno de 3 metros até a manhã desta terça-feira, 4, de Santos (SP) a São João da Barra (RJ).

Outro vídeo que circula nas redes sociais mostra a água do mar invadindo ruas em Arraial do Cabo, também no Rio.

Cuidados

De acordo com o Centro de Operações da Prefeitura do Rio, é importante seguir algumas orientações nos locais onde o mar esteja agitado e com ondas altas, como evitar banho de mar, a permanência em mirantes, navegação e tráfego de bicicleta na orla caso as ondas estejam atingindo a ciclovia.

Na manhã desta segunda, o centro informou, pelo Twitter, que a Avenida Delfim Moreira, sentido Copacabana, permanecia interditada, na altura do posto 11, após ressaca invadir a pista. Equipes da Comlurb faziam a limpeza no local.

Avenida Delfim Moreira, sentido Copacabana, permanece interditada nesta manhã (03/04), na altura do posto 11, após ressaca invadir a pista. Equipes da Comlurb continuam no local.



Veja como fica a previsão do tempo:

São Paulo

A manhã desta segunda-feira terminou com céu claro e temperaturas em elevação na cidade. Conforme o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo, a máxima pode chegar aos 26°C.

Para o fim da tarde, a chegada da brisa marítima aumenta um pouco a nebulosidade, entretanto não há condições para chuvas significativas na Grande São Paulo, exceto por chuviscos isolados nas regiões mais próximas da Serra do Mar.

A terça-feira segue com sol e temperaturas em elevação no decorrer do dia. As mínimas oscilam em torno dos 17°C, enquanto as máximas podem chegar aos 27°C. No fim da tarde, a nebulosidade volta a aumentar com a chegada da brisa marítima, mas não há previsão de chuvas significativas, ainda segundo o CGE.

Outras partes da região Sudeste

A alta pressão volta impedir nuvens de chuva sobre o centro-sul e leste do Estado de São Paulo, Estado do Rio de Janeiro, região da Zona da Mata Mineira e centro-sul do Espírito Santo, mas ainda tem bastante variação de nuvens, principalmente pela manhã. Volta a chover com moderada a forte intensidade e alguns temporais localizados no noroeste e Triângulo de Minas.

Região Sul

A semana começa com ar frio ainda sobre o Sul do País. Já não há mais possibilidade de geada, mas, pela manhã, as temperaturas ainda ficam baixas no Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Durante à tarde, com a presença do sol, as máximas ficam mais agradáveis, de acordo com a Climatempo. A circulação de ventos influencia a presença de pancadas de chuva no extremo sul gaúcho.

Região Centro-Oeste

Os temporais ganham força no Estado de Mato Grosso, mas o ar segue abafado. Segundo a Climatempo, há potencial para chuva com raios e ventos sobre a região. Tempo fica abafado, com sol e temporais no Distrito Federal e em Goiânia.

Região Nordeste

A chuva continua de maneira persistente na costa norte do Nordeste. Permanecem as nuvens muito carregadas desde o litoral do Maranhão, até o interior do Rio Grande do Norte, conforme projeções da Climatempo. O tempo fica firme e com pouca chuva entre Recife, Aracaju e Maceió.

Região Norte

A região Norte continua enfrentando pancadas de chuva com raios e trovoadas ao longo do dia, de acordo com a Climatempo. O tempo, no entanto, fica bem abafado em Manaus, Porto Velho e Belém. Chove a qualquer momento do dia no interior e oeste do Acre e em grande parte do Pará, ainda com risco de temporais.