Cidade serrana do Rio prevê parque da Bíblia, área dos dinos e neve o ano todo; veja onde é

Caminhar entre dinossauros, sentir neve caindo, andar de maria-fumaça, visitar um parque cheio de aves e, claro, conhecer a maior bíblia do mundo. Quanto tempo você acha que gastaria pra fazer um passeio com tantas e tão distintas atrações? Pois em Miguel Pereira, cidade de 26 mil habitantes na região serrana do centro-sul do Estado do Rio, daqui a alguns meses tudo isso será possível em um só dia, prevê a prefeitura, que sonha transformar a cidade em um dos principais destinos turísticos do Brasil.

PUBLICIDADE A Terra dos Dinos é um parque particular inaugurado em outubro de 2022, com ingressos a R$ 64 (meia) e R$ 129 (inteira). As principais atrações são 40 réplicas de dinossauros em tamanho natural, entre elas um argentinossauro de 30 metros de comprimento – a maior réplica do mundo desse tipo de animal. Em 2023, o parque vendeu 527 mil ingressos. A maria fumaça também já existe – é um trem turístico (o único em operação no estado do Rio) que percorre nove quilômetros, em passeios cujo preço varia de R$ 70 (meia) a R$ 140 (inteira).

O Mundo da Neve está em construção. “Vai nevar 365 dias por ano em Miguel Pereira”, garante o prefeito André Pinto de Afonseca, o André Português (PL), de 49 anos. Segundo ele, o Parque das Aves de Soltura também está sendo preparado.

Nos últimos dias, Português anunciou a próxima atração turística: a Cidade da Bíblia, cuja atração principal será a maior bíblia do mundo – um monumento de 12 metros de altura por 22 metros de largura, em resina, representando uma bíblia aberta, com a capa para cima e as páginas voltadas para o chão.

As pessoas vão poder passar por baixo dela e ler as duas páginas em que ela estará aberta. Qual será? O prefeito ainda está pesquisando: “A gente está fazendo pesquisas, escutando vários segmentos para decidir qual salmo vai estar exposto”, diz Português, que é evangélico da Assembleia de Deus e defende que política e religião não devem se misturar.

Projeto arquitetônico em Miguel Pereira: a maior bíblia do mundo, com 12 metros de altura e 22 metros de largura Foto: Divulgação/Prefeitura de Miguel Pereira/RJ

Além do monumento, a Cidade da Bíblia terá uma réplica do Jardim Santo de Israel, com amendoeira, figueira, acácias, oliveiras, palmeiras e as demais árvores citadas nas escrituras, e também museu, lanchonete e loja de souvenires.

Publicidade

A entrada será gratuita, em uma área de 11 mil metros quadrados – daí o prefeito, que não poupa superlativos, anunciar “o maior parque religioso do Brasil”, que segundo Português deve estar pronto em oito meses, a custo zero para a prefeitura.

“Fizemos uma parceria público-privada”, anuncia ele, na qual a prefeitura assumiu compromissos, mas não de investir dinheiro. A construção do monumento vai ficar a cargo da Sociedade Bíblica do Brasil, diz. Trata-se de uma entidade sem fins lucrativos que se dedica a disseminar a bíblia.

Outra parte do projeto arquitetônico da Cidade da Bíblia, em Miguel Pereira: restaurante para visitantes da atração turística Foto: Divulgação/Prefeitura de Miguel Pereira

“A gente está desenvolvendo Miguel Pereira para se tornar o maior destino turístico do estado do Rio de Janeiro, e estamos atacando vários segmentos”, afirma o prefeito, que está encerrando seu segundo mandato. “A gente tem que levar a pessoa a Miguel Pereira por algum segmento”, diz ele. Faltava o religioso, mas em breve não vai faltar mais.

“Mais de 200 cidades do Brasil têm (um monumento com) a Bíblia, isso não é novidade”, afirma. “A diferença é que eu quis construir não apenas uma réplica, mas a maior”, diz.