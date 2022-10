Codornas nascem em caixa de ovos em supermercado no Piauí; veja vídeo

Quatro codornas eclodiram de seus ovos na prateleira de um supermercado em Campo Maior, que fica a pouco mais de 80 km da capital do Piauí, Teresina. O caso ocorreu no fim de setembro, mas viralizou nas redes sociais nesta semana. O nascimento surpreendeu os funcionários e o gerente do estabelecimento, Fábio Gomes, que nunca tinham visto algo assim ocorrer.

“Tava eu e meu assistente e ele começou a escutar os piados. Eu peguei o celular para filmar, fomos olhar a cartela e tinha lá quatro codorninhas imprensadas”, relata Fábio. Nas imagens, uma delas quase cai da prateleira, mas é pega pelo gerente. “Achamos uma chocadeira aqui”, exclama no vídeo.

Os animais foram colocados em uma caixa. Duas delas, conta, estavam mais fragilizadas e não sobreviveram ao fim do dia. As outras duas foram entregues ao fornecedor dos ovos, mas também não resistiram.

Segundo Fábio, o fornecedor foi pego de surpresa pelo acontecido. “Nasceram devido à temperatura aqui, que nestes meses de setembro a dezembro é de 37 ºC, 38 ºC, até 40 ºC todos os dias”, afirma. O período tem até uma expressão popular criada pelos piauienses; é chamado de B-R-O Bró, em referência ao fato de a nomenclatura dos meses terminar em “bro”.

Duas das codornas viveram até o outro dia, mas não resistiram Foto: Fábio Gomes

Desde o nascimento das codornas, ele diz que a temperatura em torno dos 39 ºC se manteve, o que fez com que decidisse guardar a caixa dos ovos — caso mais algum decidisse eclodir. “O fornecedor até queria trocar a cartela, mas eu não deixei; deixa elas aí”, afirma.