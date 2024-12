Como é o 1º papamóvel elétrico desenvolvido pela Mercedes-Benz para Francisco? Veja imagens

O papa Francisco usará um carro elétrico da Mercedes-Benz em suas aparições públicas. Será o primeiro “papamóvel” livre de emissões de CO2, anunciou a montadora alemã na quarta-feira.

O utilitário esportivo Classe G, com carroceria branca perolada, foi “desenvolvido em estreita cooperação com o Vaticano especificamente para o uso do papa”, disse em um comunicado.

Francisco junto ao novo papamóvel e representantes da Mercedes-Benz; empresa alemã fornece carros para o Vaticano há 94 anos e, pela primeira vez, carro usado pelo pontífice será totalmente elétrico. Foto: Filippo Monteforte/AFP

O pontífice o utilizará especialmente durante o Jubileu de 2025, que ocorrerá no final de dezembro em Roma. O evento é organizado a cada 25 anos pela Igreja Católica.

Ainda de acordo com a montadora, o veículo é “adaptado para as velocidades particularmente baixas exigidas para aparições públicas” e está alinhado com a encíclica pró-ecologia Laudato Si (Louvado Seja) do Papa.

Papa desde 2013, Francisco tem evitado o uso de veículos à prova de balas, preferindo estar o mais próximo possível dos fiéis. Foto: Andrew Medichini/AP

A Mercedes-Benz fornece carros para o Vaticano há quase 100 anos. Alguns modelos estão em exposição na Santa Sé ou no museu do fabricante em Stuttgart, na Alemanha.

Papamóvel possui aquecimento no assento e uma barra de apoio que Francisco pode usar para se equilibrar quando estiver de pé no veículo. Foto: Mercedes-Benz/Divulgação

Antes do papa argentino, seu antecessor, o alemão Bento XVI, já usava um carro elétrico, um modelo da fabricante francesa Renault, que, no entanto, não era seu veículo oficial. / AFP