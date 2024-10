Como é o caça F5-M, modelo de avião da FAB que caiu no Rio Grande do Norte

Em nota, a FAB informa que o Centro de Investigações e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) vai investigar o acidente para descobrir as causas que contribuíram para a queda da aeronave.

No período de 3 e 15 de novembro, a Base Aérea de Natal receberá o Exercício Cruzeiro do Sul (Cruzex), um exercício operacional multinacional que envolve outros 15 países além do Brasil. No entanto, não há ainda a confirmação de que a aeronave acidentada participava de procedimentos preparatórios deste evento realizados nesta terça.