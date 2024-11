Como será o túnel subaquático planejado em Santa Catarina? Veja vídeo

Com projeto semelhante ao do túnel de 870 metros que vai interligar Santos e Guarujá no litoral do Estado de São Paulo, o túnel catarinense terá 29 metros de profundidade total, com calado livre para navegação de 13 metros. Com as rampas de acesso, que terão 330 m, a estrutura toda vai atingir 878 metros. As duas cidades somam 374 mil habitantes que, a exemplo das cidades paulistas, se deslocam entre elas pela travessia de balsas.

Como aconteceu em Santos e Guarujá, nas cidades envolvidas também houve debates sobre a opção de construir uma ponte sobre o Itajaí-Açu, mas prevaleceu a alternativa do túnel, apoiada pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina (CREA-SC). As entradas e saídas serão no bairro Imaruí, em Itajaí, e entre o centro e o bairro São Domingos, em Navegantes.

Conforme o responsável técnico pelo projeto de Santa Catarina, João Luiz Demantova, a seção transversal do túnel terá três células segregadas, como no modelo de São Paulo. As duas seções externas terão três faixas de tráfego para cada sentido, sendo uma exclusiva para ônibus em cada célula. Já a célula central terá ciclovia nos dois sentidos e esteiras para pedestres.