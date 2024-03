De @OswaldoAranha para @Presidencia.planalto.gov (Mesonychoteuthis)

Paulo Rosenbaum com colaboração de: Codinome Dady

O que é isso companheiro?

Eu nunca votei em você. Nem no outro. Não gosto de partidos que não possuem um programa de governo claro. Uai, não é coerente? Se era para ficar no culto à personalidade vamos voltar ao Brasil Império. Aliás, nem tenho votado. Aqui não tem burocracia e o café da manhã é excelente. Eu também não tenho apreço por uma atitude política como a sua que faz questão de anular a própria herança. Saiba que, no início, eu até achei que a coisa ia andar, mas depois vi quem você foi escolhendo. Amigo, dá um tempo. E olha que só descobri a palavra "aparelhamento" com aquela sua amiga que tinha problemas com o nosso idioma. Mas veja bem, uma coisa é ter todo esse perrengue com você, o outro, é não desejar que o País vá bem. Na democracia deveria ser mais ou menos assim, concordas? Se estou entendendo bem você quer governar sozinho, sem oposição? Mano, isso nunca deu certo. Tirando o fato de que você possa estar sob o efeito Millôr e o "fracasso tenha lhe subido a cabeça" eu te pergunto onde você estava com a cabeça quando resolveu falar tudo que lhe vem a telha? Confundir, não é a palavra e você é bem esperto. Esperto demais. Então, filho, não é confusão, é provocação premeditada! O público não é bobo, não tinha um slogan assim? O que você pretende? Quando um País como Israel sofre um atentado destas proporções é mais do que necessário, na verdade obrigação do exército defender a população e eliminar a ameaça. Obviamente, dentro da lei internacional. Os hebreus já não sofreram o bastante? Milhões, foram seis, não? E você foi me falar da maior ferida deles desse jeito? E ainda fica repetindo as bobagens desdizendo o que disse anteontem? Dizem que os brasileiros não tem boa memória. Não é bem assim. Por isso, no Céu, agora gravamos tudo. Tenha Santa Paciência (Estrondo Violento). Ok Altíssimo, já entendi. Filho, faz o seguinte, vai visitar anônimo o Yad Vaschem, o Museu do Holocausto, é, lá na Terra Santa e depois me diz se o que você disse fez qualquer sentido. Véio, admita, você fez burrada. Já te chamaram até de irredutível,e olha, até que ficou barato. Que história é essa de mexer com os judeus que tanto lhe ajudaram? Não politicamente, mas defendendo a democracia, que inclusive permitiu tua eleição. Muita gente deu a vida por isso. Em muitas ocasiões, e você sabe bem do que falo, nem preciso entrar nos detalhes. E agora você insufla o ódio contra essa gente? Põe a mão na consciência, rapa. Uma das vantagens de estar aqui em cima é ter uma visão panorâmica, e hoje a pessoal do comitê proibiu drones. E Netflix só documentários, tá osso. Ah, e aqui aqui não entra mais influencer! Não sei se você sabe, mas arranho o hebraico e posso te dizer que nossa Pátria deve ficar honrada em ter acolhido tanta gente do Povo do Livro. Acho que você não sabe, mas é a nossa é a maior nação filossemita do mundo. Querido, era para você se orgulhar. Os brasileiros se orgulham. Foi um papelão e ponto final. E observe bem, como eles são gratos ao Brasil, tu nem faz ideia. Agora vem cá, essa preciso saber: quem é que está te aconselhando? Eu sempre procurei ter gente do bem ao meu lado - é claro que sempre tem um ou outro traíra. Quem está te sustentando? Calma. Digo, politicamente. Te conto que aqui temos uma comunidade porreta e fiquei muito amigo do D. Pedro II, gente finíssima. Sabia que numa votação ele foi escolhido o brasileiro mais relevante de todos os tempos? De dar inveja, não? Quando ele soube da tua pataquada soltou uma expressão curiosa, mas foi em idish "Oi Vei". Boiei. Por acaso você sabe o significado? E depois ele me perguntou sobre você: "Ele trata as pessoas com decência?" E eu te repasso a pergunta: você tem sido decente? Eu queria mesmo é que outros nomes surgissem na cena política, sabe? Você está cercado de aduladores, mas eu posso falar na lata: você não quer ter sucessores. Olha filho, se forem como você nessa terceira fase melhor não ter mesmo. Ah, sim, tem sempre a dignidade de gente emancipada, um menscht como o Roberto Freire. Leu o recado dele? Deveria. Ainda tem muita gente de valor na Câmara apesar de você já tê-los chamado de picaretas. Meu rapaz, você poderia ter feito tanto. Mas tanto. Comentávamos na rodinha que você tinha muito potencial. Tinha. Quantas chances você teve e como sempre as desperdiça. Tem aquele lance do Freud de auto sabotagem, mas não embarco nessa não. Você desonrou o voto de muita gente. Aqui a gente as vezes brinca de voto. No papel, só para zoar. E vou te contar, teu IBOPE caiu muito. Mesmo assim muita gente ai em baixo ainda te vê como a salvação da lavoura. Lavoura não, sei que você detesta o agro. Mas, espera, sempre quis te perguntar, não é o agro que dá o tal superávit? Sei lá, não entendo de macro. Talvez teu ministro da economia possa explicar. Antes de ouvir outras bravatas saiba que apesar do papai Getúlio sempre fui de centro. E também nunca aderi aos movimentos sanguinários. Por falar nisso quem é esse pessoal "Hamas" que anda te elogiando de montão nas redes? Decerto é um agrupamento democrático pelos direitos humanos. Propõem ações inovadoras nas artes? Na cultura? São trabalhadores? Direito das minorias, gays e mulheres? Espera, espera, José Bonifácio - acredita que ele hoje é um chegado? - acaba de me cochichar aqui que eles são muito perigosos. Como? Opa. Um exército de gente do mal que mata e viola bebes.

O que é que é isso companheiro?