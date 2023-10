Dez gráficos explicam como e onde o Brasil envelheceu na última década; veja dados do Censo

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga nesta sexta-feira, 27, novos dados relativos ao Censo realizado em 2022. O principal achado é o fato de que a população brasileira está envelhecendo cada vez mais rapidamente. O percentual de pessoas com 65 anos ou mais no País chegou a 10,9% da população – uma alta recorde de 57,4% frente aos números de 2010.

A seguir, entenda em dez gráficos como e onde isso ocorreu no período.

Os novos números, recortados por idade e sexo, mostram também que a idade mediana da população (a idade que separa a metade mais jovem da população da mais velha) aumentou seis anos desde 2010, chegando a 35 anos em 2022. O índice de envelhecimento também aumentou: são 55 idosos para cada grupo de 100 crianças. Em 2010, este índice era 30.

O País continua tendo mais mulheres do que homens, tendência que se estabeleceu ao longo das últimas décadas. De acordo com o Censo mais recente, são 104,5 milhões de mulheres e 98,5 milhões de homens no Brasil.

As regiões Norte e Nordeste são as mais jovens do País: 25% e 21% da população, respectivamente têm até 14 anos. As regiões mais velhas são Sudeste e Sul, com porcentuais de idosos de 12%. A idade mediana também reflete essa situação; ela é de apenas 26 anos em Roraima e chega a 38 no Rio Grande do Sul. Abaixo, consulte dados por Estado.

Os dados atestam um envelhecimento acelerado da população gaúcha. No penúltimo censo, realizado em 2010, esse índice era de 44,6. O Estado também conta com o município com a maior proporção de idosos do Brasil, Coqueiro Baixo, onde o índice de envelhecimento chega a 277,1. Consulte abaixo por região e por Estado.

Em 23 Estados, há mais mulheres do que homens. No Estado de São Paulo, por exemplo, há 23 milhões de mulheres e 21,4 milhões de homens.

Consulte abaixo o Índice de Envelhecimento por cidade. O indicador leva em consideração a proporção de maiores de 65 anos para cada cem crianças e adolescentes até 14 anos. Dos dez maiores índices, nove são de cidades gaúchas.

No mapa, veja onde essa variação de idade média ocorreu no País.

Balbinos, no interior de São Paulo, possui a maior proporção de homens na população. Isso se deve pela presença de uma penitenciária masculina no local. Consulte abaixo por cidade.

Em 471 cidades do País, a população feminina aumentou no período enquanto a masculina reduziu. Canaã dos Carajás, no Pará, é a cidade que mais ganhou homens e mulheres desde o último Censo. A exploração mineral está por trás do crescimento exponencial, como mostrou reportagem do Estadão em junho.