Liga das Escolas de Samba do Rio se pronuncia após alegação de nota errada; veja decisão

Uma polêmica levantada na quinta-feira, 6, pela escola de samba Acadêmicos do Grande Rio, vice-campeã do desfile das escolas de samba do Rio, foi esclarecida nesta sexta-feira, 7, pela Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), organizadora dos desfiles.

PUBLICIDADE Se a argumentação da Grande Rio estivesse correta, a escola poderia ser campeã, junto com a Beija-Flor, com a pontuação máxima (270 pontos). Mas, a Liesa explicou que a escola de Duque de Caxias realmente tirou duas notas 9,9 no quesito Bateria e, no cômputo geral, ficou com 269,9 pontos. A polêmica surgiu porque a última das quatro notas para o quesito Bateria foi lida, durante a apuração, como 9,9, mas registrada no mapa de notas como 10. A Liesa esclareceu que houve um erro de digitação na hora de transcrever a nota para o mapa.

A Grande Rio foi a penúltima escola a desfilar na Sapucaí, já na madrugada de quarta-feira: nota transcrita errado gerou polêmica Foto: Pedro Kirilos/Estadão

As duas notas 9,9 foram atribuídas à bateria da Grande Rio pelos jurados Ary Jayme Cohen, que estava no módulo 2, e Geiza Carvalho, no módulo 4.

“Na última convenção apresentada ainda no módulo do julgador no final da bateria com os atabaques, a resposta das caixas sugeriu uma imprecisão com efeito de (flam)”, justificou Cohen, ao descontar um décimo. No jargão dos ritmistas, flam significa que faltou sincronia na bateria, que “sobrou” algum naipe na retomada após bossas ou paradinhas.

Já Geiza reclamou dos curimbós: “Mestre Fafá, os curimbós soaram baixíssimos na apresentação da bateria no módulo 4. É importante adequar melhor os instrumentos inseridos no arranjo para que a perfeita execução das eventuais bossas e paradinhas possam ser executadas. Não houve projeção sonora do instrumento em questão, por isso foi descontado em 0,1″, justificou.

Com a explicação, está mantido o resultado anunciado na quarta-feira, 5: Beija-Flor campeã e Grande Rio vice. Elas desfilam novamente neste sábado, junto com as outras quatro primeiras colocadas: Imperatriz (3ª), Viradouro (4ª), Portela (5ª) e Mangueira (6ª). Os desfiles começam às 22h, na ordem descrescente de classificação.