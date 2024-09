VaideBet e Esportes da Sorte dizem seguir a lei após serem alvo de ações policiais

A empresa Esportes da Sorte, ligada a apostas esportivas online, disse nesta quarta-feira, 4, que ainda não teve acesso à decisão judicial que autorizou busca e apreensão em sua sede, em Recife. Já a VaideBet, outro site do ramo, manifestou “surpresa” com o cumprimento de mandado. Ambas disseram cumprir a legislação e afirmaram estar à disposição das autoridades.

Site Esportes da Sorte diz cumprir a legislação Foto: Reprodução/Estadão

PUBLICIDADE Também nesta quarta-feira, a influenciadora Deolane Bezerra foi presa em uma operação da Polícia Civil de Pernambuco que mirava jogos ilegais e lavagem de dinheiro. A defesa de Deolane afirmou que as questões legais estão sendo tratadas com “seriedade e transparência”. Além de 19 mandados de prisão, a operação que mira Deolane cumpre 24 mandados de busca e apreensão domiciliar, sequestro de bens (carros de luxo, imóveis, aeronaves e embarcações) e valores. No total, foram bloqueados ativos financeiros no valor de R$ 2,1 bilhões.

A Polícia Civil de Pernambuco afirma que parte dos investigados está relacionada com apostas esportivas, entre elas bets, mas não detalhou se as supostas irregularidades estão ligadas a empresas ou funcionários desse setor. A corporação, porém, não informou se as duas ações policiais têm ligação.

Esportes da Sorte fala em ‘interpretação equivocada’

Em nota, a Esportes da Sorte “ressalta que, desde março de 2023, tem prestado todos os esclarecimentos necessários nos autos do inquérito policial em curso, através de diversas petições e documentos apresentados” pela defesa.

A empresa de apostas online afirmou ainda que suas atividades de aposta de cotas fixas cumprem “rigorosamente” as Lei 13.756/2018 e14.790/2023, “com excelência jurídico-regulatória, acompanhamento de auditoria independente e sistema de compliance”.

Segundo o site, houve “interpretação precipitada e equivocada dos fatos apurados, sem qualquer análise ou consideração dos argumentos já apresentados”. Tanto é assim, prossegue “que a autoridade policial não apreendeu qualquer objeto, documento ou equipamento na sede da empresa”. A Polícia Civil não informou se houve bens apreendidos nessa empresa.

VaideBet

A VaideBet, por sua vez, informa que acompanha a operação da Polícia Civil e que se colocará plenamente à disposição das autoridades para prestar os esclarecimentos que forem solicitados quanto à atuação da empresa e de seus sócios.

“A marca, no entanto, ressalta que recebeu com surpresa o cumprimento do mandado de busca e apreensão realizado nesta quarta-feira, uma vez que desde o ano passado se prontificou em contribuir com as investigações, tendo previamente indicado os endereços e contatos pertinentes”, informou, em nota.

“As atividades da empresa até aqui são pautadas pelo estrito cumprimento da legislação vigente e já estão adequadas à regulação do setor para 2025. Ainda no mês de agosto, o Grupo BPX, empresa detentora da marca VaideBet, deu entrada no requerimento da licença junto ao governo federal para obtenção da outorga para atuação regularizada no Brasil a partir do início do próximo ano”, acrescentou.