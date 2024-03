Conteúdo patrocinado #04 Libbs: Infarto -- Tratamento

O quarto e último episódio da série de podcasts Saúde Mais, uma parceria entre o Estadão Blue Studio com a Libbs Farmacêutica, aborda a importância do tratamento correto para as pessoas acometidas pelo infarto.

Nesta série, a jornalista Mafê Luvizotto conversa com o médico Jairo Lins Borges, consultor da Libbs. Segundo o especialista, o mais importante é evitar que o primeiro episódio aconteça. Mas ele explica ainda que é fundamental que sejam tomadas algumas atitudes para que a condição não se repita.

Ouça!