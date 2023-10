Conteúdo patrocinado: O futuro é bilíngue? -- Escola Móbile

Como educar crianças para um mundo sem fronteiras? Essa pergunta há anos orienta o projeto pedagógico da Escola Móbile, instituição de ensino localizada na capital paulista, que este ano implementou também o Programa Bilíngue em Período Integral.

De acordo com a instituição, este programa forma estudantes capazes não só de se comunicar, mas também de estudar, pesquisar e trabalhar em Inglês - no Brasil ou em qualquer lugar do mundo.

Para falar sobre os benefícios da aprendizagem de um novo idioma já na primeira infância, a jornalista Barbara Guerra conversou com a professora Daniella Leonardi, Diretora do Departamento Internacional da Escola Móbile e especialista em educação bilíngue. Esse podcast é uma produção do Estadão Blue Studio em parceria com a Escola Móbile. Ouça!