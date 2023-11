'Notícia No Seu Tempo': Após controvérsia, governo manterá meta de déficit zero

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta sexta-feira (17/11/2023):

A meta de déficit zero para as contas públicas em 2024 será mantida pelo governo, informaram o relator do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), deputado Danilo Forte (União Brasil-CE), e o ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais). A decisão representa uma vitória do ministro Fernando Haddad (Fazenda), que vem sofrendo pressão de membros do governo e do PT para rever o objetivo. Forte deve entregar seu relatório no início da próxima semana. A expectativa é de que a votação na Comissão Mista de Orçamento (CMO) ocorra na quarta-feira. Haddad prometeu a parlamentares um contingenciamento das despesas do Orçamento de 2024 de, no máximo, R$ 26 bilhões, que incidiria, meio a meio, sobre os investimentos do Executivo e as emendas dos congressistas ao Orçamento. As lideranças do Congresso já se movimentam, porém, para blindar do bloqueio uma parcela maior das emendas.

Metrópole: Fogo já consumiu quase 1 milhão de hectares, cerca de 7% do Pantanal

Economia: STF forma maioria para cobrança de imposto retroativo de empresas

Internacional: Na Argentina, reduto do kirchnerismo encara avanço de libertário

Política: Omissão sobre visitas de 'dama do tráfico' fere lei que prevê transparência

Caderno 2: Novo 'Jogos Vorazes' traz violência anárquica que destoa dos demais filmes da franquia