'Notícia No Seu Tempo': Biden e Xi defendem redução de tensões em primeira reunião em um ano

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta quinta-feira (16/11/2023):

Os presidentes Joe Biden e Xi Jinping defenderam ontem a redução das tensões entre EUA e China em uma aguardada e primeira reunião dos líderes em um ano. A conversa, que ocorreu à margem da cúpula anual do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC), é uma tentativa de moderar o tom, dos dois lados, em questões como Taiwan, sanções e intercâmbio comercial. No seu discurso de abertura, depois de apertar a mão de Xi, Biden observou que os dois se conhecem há muitos anos e nem sempre concordaram, mas acrescentou: "Receber você nos EUA é uma grande honra e um prazer". Após meses de negociações diplomáticas delicadas e em meio a um cenário internacional em ebulição, Xi viajou aos EUA para o encontro cuidadosamente coreografado que aconteceu em uma casa histórica próxima do campus de Stanford, na Califórnia.

E mais

Política: Ministério pagou passagens e diárias de mulher de chefe de facção criminosa

Economia: Agências alertam para risco de mudanças na meta fiscal

Metrópole: SP tem quinto dia acima dos 34°C e feriado é de parques lotados

Caderno 2: Mostra e livros narram formação do gênio Machado de Assis