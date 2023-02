'Notícia No Seu Tempo': Comissão libera ex-ministros para atuar na iniciativa privada

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S. Paulo' desta segunda-feira (06/02/2023):

Três ministros do governo Bolsonaro - Fábio Faria (Comunicações), Bruno Bianco (AGU) e Marcelo Sampaio (Infraestrutura) - foram liberados pela Comissão de Ética Pública da Presidência da República para exercer de imediato atividades em empresas da iniciativa privada que mantêm relação com seus antigos cargos. Por lei, os três poderiam receber salário pelos próximos seis meses sem trabalhar, para evitar situações de conflito de interesse. O órgão consultivo, totalmente controlado por indicados de Bolsonaro, também decidiu que dez ex-ministros continuarão tendo remuneração de R$ 39,293,32 até junho, mesmo sem apresentar proposta concreta de novo emprego. Entre os ex-ministros que não buscaram a quarentena está o general Augusto Heleno, ex-chefe do GSI.

E mais:

Política: Tarcísio quer PPP para mudar sede do governo para a área da Cracolândia

Economia: Crise da Americanas abala norma de gestão adotada pela Bolsa

Metrópole: Vídeos indicam a fuga de garimpeiros da terra indígena Yanomami em Roraima

Internacional: EUA buscam destroços de balão para apurar sua função

Esportes: Rayssa supera lesão e leva o título mundial de Skate Street