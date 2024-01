'Notícia No Seu Tempo': Corte de emenda acirra embate por Orçamento entre Lula e Congresso

O veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a R$ 5,6 bilhões em emendas parlamentares deixou clara a disputa entre Executivo e Legislativo pelo controle do Orçamento federal. O corte de um terço das emendas de comissão (originalmente de R$ 16,7 bilhões), na segunda-feira, representa cerca de 10% do total de transferências previstas para parlamentares no ano (R$ 53 bilhões). O veto ampliou o clima de desconfiança no Congresso. Lula justificou a medida afirmando que o Orçamento de 2024 está sendo feito "com as condições que é possível fazer". Mas parlamentares já discutem a criação de um novo modelo de pagamento de emendas, mais rápido e com menos fiscalização. Esse clima de desconforto ficou claro ontem, quando Lula afirmou em entrevista que terá "o maior prazer" em se reunir com líderes para explicar o corte.

E mais:

Internacional: Biden usa 'percepção de melhora' econômica para fortalecer campanha

Economia: Assessor de Haddad defende limites e metas a conteúdo local na indústria