'Notícia No Seu Tempo': Indicação de Flávio Dino para o STF deve acentuar o perfil político da Corte

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta terça-feira (27/11/2023):

Pouco antes de embarcar para Dubai, onde participará de conferência do clima da ONU, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou ao Senado as indicações do ministro Flávio Dino (Justiça) para o lugar de Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal e do subprocurador-geral Paulo Gonet para o comando da Procuradoria-Geral da República. As escolhas de Lula representaram dupla derrota para o PT, que trabalhava por Jorge Messias para o STF e Antônio Carlos Bigonha para a PGR. Se aprovado pelos senadores, o nome de Dino deve acentuar o perfil político da Corte. Filiado ao PSB, Dino, de 55 anos, fez carreira como juiz federal, mas foi deputado, governador do Maranhão e se elegeu senador em 2022. Ele foi escolhido por Lula com a chancela da ala mais política do STF, que tem como expoentes Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes.

E mais:

Política: Ex-STF, Lewandowski viaja com Lula e é cotado para assumir Justiça

Internacional: Israel e Hamas ampliam trégua e fazem 4ª troca de reféns por presos

Metrópole: Sindicatos mantêm greve do transporte; Justiça do Trabalho exige operação

Economia: Supremo tem maioria para que governo regularize precatórios