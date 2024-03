'Notícia No Seu Tempo': Lula repete Bolsonaro e impõe sigilo de cem anos a documentos

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta sexta-feira (22/03/2024):

E mais:

Economia: Arrecadação federal cresce 12,2% e tem melhor fevereiro da história

Metrópole: Maioria da população ainda vive a até 150 km do litoral

Internacional: EUA propõem resolução à ONU para cessar-fogo imediato em Gaza

Publicidade

Esporte: Robinho é preso por estupro cometido e julgado na Itália

Caderno 2: Francis Bacon e seu fascínio pela carne