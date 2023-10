'Notícia No Seu Tempo': Netanyahu promete aniquilar Hamas, que fez 130 reféns

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta segunda-feira (09/10/2023):

Após os ataques lançados pelo Hamas, os maiores sofridos por Israel em 50 anos, o primeir0-ministro israelense Binyamin Netanyahu prometeu aniquilar o grupo radical islâmico que controla a Faixa de Gaza. Depois de uma reação inicial com bombardeios pesados a Gaza, o premiê anunciou que as forças isralenses vão entrar numa "fase ofensiva" da guerra. Israel iniciou a retirada dos moradores de 24 aldeias perto da fronteira, indicação da preparação de uma invasão terrestre. As operações militares contra o enclave se tornaram, porém, mais complexas, porque, segundo o Hamas, mais de 130 reféns israelenses foram levados para Gaza.

E mais:

Economia: Brasil deve fechar o ano com superávit comercial recorde

Internacional: Tremor de magnitude 6,3 mata mais de 2 mil no oeste do Afeganistão

Política: Posição de Boulos sobre guerra causa baixa em campanha à prefeitura de SP

Metrópole: SC tem 2ª morte causada por chuvas; 46 cidades decretam emergência

Continua após a publicidade

Esportes: Brasil vence Itália, garante vaga na Olimpíada e Renan diz adeus às quadras