'Notícia No Seu Tempo': 'Nunca quisemos dar golpe. Tanto que não demos', diz chefe do Estado-Maior

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S. Paulo' desta quarta-feira (21/06/2023):

Após quase seis meses dos atos de 8 de janeiro, o general Fernando José Sant'Ana Soares e Silva, chefe do Estado-Maior do Exército, afirmou a Monica Gugliano que a Força Terrestre não se envolveu em planos para inviabilizar a posse e o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "Nós, o Exército, nunca quisemos dar nenhum golpe. Tanto não quisemos, que não demos. Não houve uma única unidade sublevada", disse. O general Soares ainda afirmou: "Fomos totalmente capturados pelos assuntos políticos. Tragados pela percepção do golpismo". O chefe do Estado-Maior sustentou que a Força tem caráter "apartidário e apolítico".

E mais:

Economia: Relator volta a ampliar exceções ao limite de gastos do governo

Política: Ministro da Defesa contradiz Lula e não vê 'grande líder' do 8 de janeiro

Metrópole: Crianças com doenças respiratórias lotam hospitais de SP

Internacional: Com oxigênio no fim, EUA têm pressa para resgatar submersível no Atlântico

Continua após a publicidade

Esportes: Brasil se despede da Europa com futebol pobre e derrota