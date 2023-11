'Notícia No Seu Tempo': Petrobras vende, não entrega e reestatiza refinaria no Ceará

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta quarta-feira (29/11/2023):

Com o argumento que condições precedentes para a finalização da transação não foram cumpridas, a Petrobras anunciou a "reestatização" da Lubrificantes e Derivados de Petróleo do Nordeste (Lubnor). A refinaria, em Fortaleza, foi vendida em 2022 à cearense Grepar por US$ 34 milhões (R$ 167,3 milhões). Inicialmente, a transferência da Lubnor para a Grepar estava prevista para 1.º de agosto. A data foi postergada para 1.º de setembro e, depois, para 1.º de outubro. Por contrato, o ativo teria de ser transferido até 25 de novembro, ou o negócio seria desfeito, e o primeiro pagamento, devolvido. A Grepar diz que cobrará indenização judicialmente. Em nota, a Petrobras afirmou que a desistência se deu por falta de "cumprimento de condições precedentes". Desde que tomou posse, em janeiro, o governo demonstra ser contrário à venda de ativos públicos.

E mais:

Política: Dino tem voto declarado de 1/3 da CCJ e pode herdar inquérito sobre Juscelino

Internacional: Hamas liberta 81 reféns de Gaza em 5 dias de cessar-fogo com Israel

Metrópole: Greve do transporte traz transtornos, mas tem menor adesão

Economia: Haddad tem 24 dias para aprovar ao menos 8 itens da agenda econômica