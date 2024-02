'Notícia No Seu Tempo': Toffoli manda investigar ONG que o criticou por sustar multas

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a Procuradoria-Geral da República investigue se a ONG Transparência Internacional se apropriou de recursos públicos. O despacho de Toffoli, em notícia-crime de 2021, foi proferido seis dias depois de a Transparência Internacional divulgar relatório sobre a piora do Brasil no Índice de Percepção da Corrupção. O texto critica as decisões do magistrado de suspender provas e o pagamento de multas bilionárias pela Odebrecht (atual Novonor) e pelo grupo J&F em acordos de leniência firmados pela Operação Lava Jato. Toffoli alega que a colaboração da Transparência Internacional com o Ministério Público para a aplicação dos recursos da leniência da J&F não teria seguido "as normas legais orçamentárias". A ONG nega ter recebido recursos dos acordos de leniência e diz ser alvo de "assédio".

E mais:

Política: Em recado a Lula, Lira diz que Orçamento não pertence ao Executivo

Economia: Na volta do recesso, calendário de emendas opõe governo e Congresso