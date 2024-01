'Notícia No Seu Tempo': Uso de câmera em PMs cresce 4 vezes e chega a 11 Estados

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta quinta-feira (18/01/2024):

PUBLICIDADE Em dois anos, o número de câmeras corporais em uso contínuo pelas polícias militares de todo o País passou de 5.995 para pelo menos 27.905. Em 11 Estados, a PM já usa o equipamento em suas operações diárias. Desses, oito (SP, SC, RO, RJ, MG, PR, PA e RN) já incorporaram a prática em suas rotinas. Outros três (BA, RR e PE) têm câmeras em testes. Apesar das críticas do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), o exemplo de SP - que reduziu as mortes em ações policiais após a expansão da tecnologia - serviu de incentivo à adoção do recurso em outras localidades. Estudos ressaltam o efeito positivo das câmeras no controle das mortes cometidas pelos agentes, embora cresça o tom crítico de agentes e políticos ao equipamento. E mais: Política: Acordo com Tarcísio permite emendas da bancada federal ao orçamento de SP Metrópole: Cidade de SP tem o maior número de mortes no trânsito em oito anos

Publicidade

Economia: Petrobras prevê obras para elevar em 160% produção de Abreu e Lima

Internacional: Um dos alvos do Irã, Paquistão expulsa embaixador e promete resposta