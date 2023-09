O que esperar do 7 de setembro após Bolsonaro?

Com a chegada da comemoração do Dia da Independência do Brasil, em 7 de setembro, as autoridades de segurança pública e o Exército estão de prontidão para monitorar possíveis manifestações de cunho violento contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e contra a própria Forças Armadas.

Nos últimos anos, a data foi utilizada por Bolsonaro e pelo bolsonarismo para mostrar força para o país e para o mundo. Em 8 de janeiro de 2021, por exemplo, caminhões romperam os cordões de isolamento e invadiram a Esplanada, um dia após Bolsonaro pregar a desobediência à Justiça.

A inteligência militar diz que apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro têm se dividido entre dois grupos: um que apoia a ida ao desfile, em Brasília, para vaiar Lula e as Forças Armadas, e outro que considera mais adequado esvaziar o evento.

As regras envolvem o controle de acesso à Esplanada, com gradis nas entradas laterais e linhas de revista das pessoas que entrarem no espaço. O público esperado é de 30 mil a 40 mil pessoas. Em 2022, o número foi de 100 mil pessoas.

Afinal, o que podemos esperar do 7 de setembro na gestão Lula? Há como recuperar a data como um símbolo nacional? No 'Estadão Notícias' de hoje, vamos conversar sobre o assunto com o jornalista, professor da USP, e colunista do Estadão, Eugênio Bucci.

O 'Estadão Notícias' está disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google podcasts, ou no agregador de podcasts de sua preferência.Apresentação: Gustavo Lopes

Continua após a publicidade

Produção/Edição: Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte

Sonorização/Montagem: Moacir Biasi