Ondas de calor e desastres naturais: a Terra em mudança climática

O Brasil tem enfrentado uma das piores ondas de calor da sua história. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o inverno deste ano foi um dos mais quentes desde 1961. Estados como Mato Grosso, Roraima, Rio de Janeiro, e Piauí, têm convivido com temperaturas acima de 40 graus, todos os dias.

Essas ondas de calor acontecem pela intensificação de um fenômeno muito conhecido: o El Niño. No Brasil, o fenômeno tem dois efeitos bem definidos: enquanto há o aumento de chuvas e a queda de temperaturas na região Centro-Sul do país, no Norte, Nordeste e parte do Centro-Oeste, o efeito é o contrário.

Um exemplo é o que está acontecendo no Rio Grande do Sul com o aumento das chuvas e dos ciclones no Estado. Em junho, a passagem de um fenômeno do tipo, acompanhada de temporais, deixou 16 mortos. No início deste mês, o total de vítimas foi ainda maior: 49.

O último relatório do Painel Intergovernamental sobre o Clima (IPCC), das Nações Unidas, divulgado neste ano, aponta que algumas das mudanças climáticas futuras são inevitáveis ou irreversíveis, mas podem ser limitadas por alterações rápidas e de redução sustentada das emissões globais.

Afinal, entramos no chamado ponto de não retorno em relação aos impactos das mudanças climáticas? Existe algo que possa ser feito para que esse quadro seja revertido? No 'Estadão Notícias' de hoje, vamos conversar sobre o assunto com a pesquisadora titular e coordenadora do Laboratório de Gases de Efeito Estufa, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Luciana Gatti.

