O Supremo Tribunal Federal (STF) tem extrapolado seu escopo de trabalho e advogado sobre temas para além do que uma Corte Superior deve fazê-lo?

Antônio Penteado Mendonça fala sobre este e outros assuntos com o ex-secretário de Educação e ex-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, José Renato Nalini.