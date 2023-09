Podcast 'No Ritmo da Vida': #4 Emprego

O que o atual cenário brasileiro já permite prospectar para o futuro do Emprego no País? Como é possível melhorar o que funciona e corrigir o que prejudica o aumento na oferta de trabalho?

Antônio Penteado Mendonça fala sobre estes e outros assuntos com José Pastore, professor titular da FEA e FIA-USP, pesquisador da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas e consultor em relações do trabalho e recursos humanos.

De acordo com o professor, o Brasil vive um bom momento de criação de vagas, especialmente formais, no último ano: "Só agora podemos dizer que o comércio e serviços estão quase que totalmente recuperados do impacto da pandemia de Covid-19. Postos presenciais de trabalho impulsionaram a geração de empregos também pelo consumo em comércios próximos às empresas, pelo uso do transporte público e ao aumentar o consumo de energia elétrica".

Ainda como reflexo do fim da pandemia, Pastore cita as vagas em infraestrutura e construção civil, uma vez que estados e municípios puderam redirecionar recursos à execução de obras próprias do setor público.