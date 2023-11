‘Estadão’ vence Prêmio Fernando Pini de Excelência Gráfica

O Estadão venceu a 31.ª edição do Prêmio Fernando Pini de Excelência Gráfica, na categoria Jornais Diários impressos em Coldset. O concurso avalia critérios de qualidade gráfica e de design e é a principal premiação do setor gráfico brasileiro e uma das mais reconhecidas do mundo.

Criado em 1991, o prêmio é promovido pela Associação Brasileira da Indústria Gráfica (Abigraf) e tem coordenação técnica da Faculdade Senai Theobaldo De Nigris. Ao longo de 30 anos de história, foram mais de 27 mil trabalhos inscritos. O Estadão foi finalista nos últimos 18 anos e venceu o concurso 15 vezes.

Estadão já venceu 15 vezes o Prêmio Fernando Pini de Excelência Gráfica Foto: WERTHER SANTANA/ESTADÃO

O júri avaliou e premiou a edição do jornal de 13 de junho de 2023. “O prêmio é um reconhecimento do trabalho do dia a dia”, disse o diretor industrial do Estadão, José Odair Bertoni.

São 60 categorias que reconhecem produtos, profissionais e embalagens. O prêmio é direcionado tanto para jornais como para empresas do mercado gráfico que forneçam embalagens, livros, revistas, impressos promocionais e papelarias, assim como para designers, publicitários e diretores de arte que trabalhem diretamente com o setor gráfico.