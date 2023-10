Estátua de Nossa Senhora maior do que o Cristo Redentor é inaugurada em Aparecida

Foi inaugurada no sábado, 7, uma estátua gigante de Nossa Senhora na cidade de Aparecida, no interior de São Paulo. A escultura tem 50 metros de altura, maior do que o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, que possui 38 metros.

A abertura da estátua ao público ocorre depois de o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) ter autorizado a instalação no ano passado, após ação de uma entidade que representa ateus questionar o investimento de dinheiro público em monumento de cunho religioso.

A escultura foi feita pelo artista plástico Gilmar Pinna e doada à cidade em homenagem aos 300 anos da padroeira do Brasil, transcorridos em 2017. Desde que foram transportadas até Aparecida e sofreram o embargo, as quatro partes da escultura, em aço inoxidável, ficaram abandonadas, sofreram depredação e precisaram ser restauradas.

Estátua gigante de Nossa Senhora foi inaugurada com missa e festa na cidade de Aparecida, no interior de São Paulo Foto: Reprodução/Instagram/@gilmarpinnaescultor

Na época, a Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos (Atea) entrou com ação alegando que, por ser o Brasil um Estado laico, não poderia haver investimento de recurso público em benefício de uma religião, no caso, a católica. Ao contestar a ação, o município alegou que a economia da cidade depende do turismo, que seria incrementado com a instalação do monumento.

A estátua fica localizada no bairro do Itaguaçu, à margem do Rio Paraíba do Sul, a cerca de três quilômetros de distância da Basílica e pode ser avistada da Rodovia Presidente Dutra. É o local mais próximo do ponto em que a imagem de Nossa Senhora Aparecida foi encontrada em 1717.

Além da estátua, foi inaugurada a exposição O Caminho, a vida pública de Jesus Cristo. São 50 obras entre três e sete metros de altura distribuídas em 16 cenas.