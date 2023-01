Ex-jogador do Tottenham deve largar futebol para virar ator pornô

Ex-treinador do Tottenham e do West Ham, Harry Redknapp assumiu, no último mês de abril, o Birmingham, da segunda divisão inglesa. Em entrevista ao podcast "The Spurs Show", feito por torcedores do Tottenham, ele confessou uma história curiosa sobre Benoit Assou-Ekotto, lateral-esquerdo com quem trabalhou justamente no time de White Hart Lane.

"Essa é a mais pura verdade. Assim que assumi o Birmingham, recebi uma ligação de um cara. 'Oh, senhor Redknapp, tenho um fantástico jogador para você.' Ah, sim? 'Um dos seus jogadores antigos.' Sim? 'Benoit.' Não! (risadas dos apresentadores e da plateia). Mas, de verdade, pensei 'sim!' Alguma coisa dentro de mim me dizia que poderia treiná-lo de novo. O único problema é que ele disse que quer se tornar um ator pornô. Talvez eu consiga fazê-lo jogar por mais um ano antes de ele decidir fazer isso", contou Redknapp.

Ekotto jogou pelo Tottenham entre 2006 e 2013 e foi treinado por Redknapp no clube de 2008 a 2012. Emprestado ao Queens Park Rangers de 2014 a 2015, ele se transferiu para o Saint-Étienne em 2016 e, na última temporada, defendeu o Metz.

O lateral também defende a seleção camaronesa desde 2009 e já disputou as Copas do Mundo de 2010, na África do Sul, e de 2014, no Brasil. Nesta última, por sinal, ele foi afastado da competição após dar uma cabeçada no colega Benjamin Moukandjo na derrota por 4 a 0 para a Croácia, válida pela segunda rodada da fase grupos.

FUTEBOL É APENAS UM EMPREGO Ekotto ganhou repercussão mundial após uma entrevista ao jornal inglês The Guardian, na qual revela que não gosta de futebol e que vê o esporte como "apenas um emprego".

"Se eu jogo futebol com meus amigos na França, eu posso amar futebol. Mas se eu venho jogar na Inglaterra, onde não conhecia ninguém e não falava inglês... Por que vim aqui? Para trabalhar. Uma carreira (de jogador) é de apenas 10, 15 anos. É apenas um emprego. Sim, é um bom trabalho, não digo que odeio futebol, mas não é a minha paixão", declarou o camaronês.