Ex-vereador Gabriel Monteiro é transferido para o complexo de presídios em Bangu

Publicidade

RIO - Preso desde segunda-feira por acusação de estupro, o ex-vereador Gabriel Monteiro foi transferido na manhã desta quarta-feira, 9, para o Complexo de Gericinó, em Bangu, na zona oeste do Rio. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), ele foi levado para a Cadeia Pública Joaquim Ferreira de Souza.

Monteiro teve a prisão preventiva decretada na segunda-feira e se apresentou em uma delegacia de Niterói. Antes, ele gravou um vídeo negando a acusação de estupro, que, segundo o Ministério Público do Rio (MPRJ), aconteceu em 15 de julho.

Leia também Programa de alunos da USP ajuda ex-detentos na busca por bolsas de estudo e vagas de trabalho

Na denúncia, apresentada à 34ª Vara Criminal da Capital, o MPRJ afirma que Gabriel Monteiro estuprou uma jovem de 23 anos que conheceu na boate Vitrinni, na Barra da Tijuca, na zona oeste. De acordo com a promotoria, tentou ‘tirar a roupa da jovem à força e manteve com ela relações sexuais de forma violenta e sem o uso de preservativo, contrariando os pedidos da vítima’. A vítima também acusa o ex-vereador de tê-la contaminado com o vírus HPV.

Gabriel Monteiro foi transferido para um presídio em Gericinó Foto: Wilton Júnior/Estadão

Depois de se apresentar à 77ª DP (Icaraí), em Niterói, para ser preso, na segunda-feira, Gabriel Monteiro foi levado para o Presídio José Frederico Marques, em Benfica, porta de entrada do sistema prisional no Rio. Na terça, ele passou por uma audiência de custódia, em que foi mantida sua prisão.