Segundo o Corpo de Bombeiros, o socorro às vítimas encontrou complicações devido à dificuldade em localizar o ponto exato do acidente e às condições climáticas adversas. Um helicóptero do Batalhão Militar de Operações Aéreas (BPMOA) foi deslocado, mas não pôde atuar devido às condições inadequadas para a aviação. As vítimas foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Rio Branco do Sul e para o Hospital Evangélico em Curitiba.

A prefeitura do município lamentou o ocorrido e afirmou estar oferecendo apoio às famílias afetadas. “Neste momento, a prefeitura se solidariza com as famílias e amigos das vítimas e de todas as pessoas que presenciaram o trágico acidente”, declara a nota oficial.