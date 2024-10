Veja quais são os feriados prolongados em 2025

O Brasil terá dez feriados nacionais no próximo ano, dos quais oito serão “feriadões” prolongados, seja por caírem em uma segunda ou sexta-feira, próximos ao fim de semana, ou por serem na quinta ou terça-feira, para aqueles que conseguem “emendar” as datas de descanso.

Somam-se à conta dois pontos facultativos: carnaval e Corpus Christi, em que as empresas podem decidir se tiram o dia de folga ou se mantém as atividades normalmente. Ambas as datas também costumam “emendar” com o final de semana.

2025 terá 12 feriados, sendo dez nacionais e dois pontos facultativos Foto: tippapatt/Adobe Stock

Para aqueles que desejam se programar para viajar ou mesmo terem tempo maior para descanso, os feriados prolongados estão concentrados principalmente no primeiro semestre.

PUBLICIDADE Já no segundo semestre, de julho a a outubro, não há feriados em dias úteis. Em novembro e dezembro, há um feriado em cada mês. Veja o calendário de feriados prolongados em 2025:

1/1 (quarta-feira): Confraternização Universal (costuma emendar com o dia 31 de dezembro, apesar de a véspera do ano-novo não ser considerada feriado nacional)

3/3 e 4/3 (segunda e terça-feira): carnaval (ponto facultativo)

18/4 (sexta-feira): Paixão de Cristo/”Sexta-feira Santa”

21/4 (segunda-feira): Tiradentes

1/5 (quinta-feira): Dia do Trabalho

19/6 (quinta-feira): Corpus Christi (ponto facultativo)

20/11 (quinta-feira): Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra

25/12 (quinta-feira): Natal

Já os feriados nos finais de semana estão em quatro datas:

Publicidade

7/9 (domingo): Independência do Brasil;

12/10 (domingo): Nossa Sr.ª Aparecida - Padroeira do Brasil;

2/11 (domingo): Finados;

15/11 (sábado): Proclamação da República.