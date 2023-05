Golpe dos Nudes e Linha Direta: relembre caso da quadrilha que extorquiu dezenas de pessoas

O programa Linha Direta, da TV Globo, desta quinta-feira, 25, reconstitui o “Golpe dos Nudes”, como é conhecido o esquema idealizado por uma quadrilha gaúcha que, de dentro de presídios, enviava fotos de mulheres nuas para as vítimas e, em seguida, começava a extorqui-las.

O golpe começava com uma mulher – ou alguém se passando por ela – entrando em contato com a vítima (preferencialmente um homem casado ou comprometido) através de falsos perfis nas redes sociais. Após demonstrar interesse em conhecer a pessoa, a mulher enviava fotos nuas, por aplicativos de mensagens. Logo após o envio das imagens, comparsas dessa primeira criminosa entravam em contato com as vítimas se passando por familiares dela, dizendo que as fotos eram de uma menor de idade e fazendo ameaças de extorsão.

Com a promessa de não denunciar nem envolver a polícia, a quadrilha exigia dinheiro em troca de não expor a situação. Em uma variação do mesmo golpe, os criminosos se passagem por delegados de polícia corruptos e propunham receber dinheiro em troca do arquivamento da investigação fictícia, que poderia terminar com a prisão da vítima por ter recebido nudes da menor de idade.

Cenários simulando delegacias foram criados para dar mais veracidade ao golpe. Eles eram usados por comparsas em liberdade, para gravar vídeos em que falsos delegados cobravam propina para encerrar a investigação fictícia. O esquema chegou a movimentar milhões de reais em ações comandadas de dentro de presídios de segurança máxima do Rio Grande do Sul.

O Linha Direta também dá dicas sobre como se proteger desse golpe, que se tornou frequente a partir de 2020 e ainda é aplicado em todo o Brasil, e pede a ajuda dos telespectadores para localizar, através do telefone 181, Giliane Lindsai da Silva Abreu, uma das principais integrantes do grupo, que está foragida da Justiça desde 2021.