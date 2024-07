Governador do Rio diz que houve vazamento de informação sobre operação contra o Comando Vermelho

“Que fiquem cientes que vamos achar e punir severamente aquele que deveria estar do nosso lado”, disse Castro, em entrevista no Centro de Comando e Controle (CICC).

Castro disse ainda que as forças de segurança do Estado farão um raio-x que, neste primeiro momento, dará base para investigar e identificar, com inteligência, criminosos que orquestram as atividades ilegais. “A partir disso, teremos condições para bloquear bens e recursos financeiros e prender esses bandidos. Não queremos simplesmente estancar essa máfia. Queremos asfixiar e colapsar qualquer grupo que atente contra a população de bem”, explicou. A ação será por tempo indeterminado.