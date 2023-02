Grupo de empresários se mobiliza para enviar medicamentos às vítimas das chuvas no litoral de SP

BRASÍLIA – O grupo de empresários Esfera Brasil se mobilizou numa ação emergencial para levar medicamentos nesta-terça-feira, 21, às vítimas das chuvas no litoral norte de São Paulo.

A primeira remessa chegou hoje por helicóptero para levar o material, sobretudo morfina – em falta na região –, a Boiçucanga para distribuição nos locais onde as vítimas estão sendo atendidas. Outra remessa de medicamentos está prevista para amanhã.

Temporais do último fim de semana deixaram cidades do litoral norte de SP em estado de calamidade pública. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

O presidente do Conselho da Esfera Brasil, João Camargo, disse ao Estadão que, nessa primeira etapa, as doações partiram do CEO da EMS, Carlos Sanchez. A empresa buscou também nas farmácias locais o estoque de primeiros socorros de todos os tipos de fabricantes.

Camargo informou que, após essa primeira ação emergencial, outras dez empresas também farão doações, mas o grupo está fazendo um planejamento do que é mais necessário para o atendimento das vítimas – entre eles, cestas básicas. Segundo ele, a expectativa é de no mínimo conseguir R$ 10 milhões nesse primeiro momento.

Camargo disse que o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, pediu apoio e entrou em campo na operação para arregimentar as doações.