Gusttavo Lima tem prisão decretada pela Justiça em investigação sobre bets

A Justiça de Pernambuco determinou, nesta segunda-feira, 23, a prisão do cantor Gusttavo Lima. A decisão é da juíza Andrea Calado da Cruz, do Tribunal de Justiça do Estado. A reportagem tenta contato com a defesa do sertanejo.

PUBLICIDADE O pedido de prisão ocorreu no âmbito da Operação Integration, comandada pela Polícia Civil de Pernambuco, que investiga lavagem de dinheiro por meio de jogos ilegais. Na mesma operação, foram presos a influenciadora digital Deolane Bezerra e o dono da bet Esportes da Sorte, Darwin Filho. A operação não teve as bets como alvo, mas a lavagem de dinheiro de jogos ilegais. Um relatório da Polícia Civil mostrou, por exemplo, a suspeita de que a organização criminosa lavava dinheiro do jogo do bicho por meio da Esportes da Sorte.

Ainda foram detalhadas as suspeitas que levaram ao pedido de prisão contra Gusttavo Lima.

Gusttavo Lima Foto: Augusto Albuquerque/Divulgação

Avião que era do cantor foi apreendido

A Justiça também já havia decretado o sequestro de bens, incluindo imóveis, em nome da Balada Eventos e Produções Ltda, empresa do artista. A relação dos bens bloqueados não foi divulgada, segundo a polícia, porque o processo corre em segredo de Justiça.

No inicio do mês, foi apreendido em Jundiaí, interior de São Paulo, uma aeronave registrada no nome da empresa Balada Eventos, que pertence a cantor Gusttavo Lima. O avião, porém, é operado pela empresa JMJ Participações.

O proprietário da JMJ é José André da Rocha Neto, também dono da VaideBet, um site de apostas online. Há um mandado de prisão contra Rocha Neto desde o dia 4, quando foi deflagrada a operação. No dia da ação policial, o empresário estava fora do País.

A assessoria do artista sertanejo afirmou que o avião foi vendido para a JMJ, mas disse que o registro ainda consta em nome da empresa de Gusttavo Lima enquanto aguardam a documentação sair.

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) afirmou que a parte vendedora (a Balada Eventos) ainda detém a propriedade e posse indireta do avião enquanto o pagamento integral não é concluído com a JMJ.

Lima era garoto-propaganda da Vai de Bet, que até junho era patrocinadora máster do Corinthians.

Cachê do cantor pode chegar a R$ 1 milhão

Gusttavo Lima nasceu na cidade mineira de Presidente Olegário no dia 3 de setembro de 1989. Seu nome de batismo é Nivaldo Batista Lima.

Na juventude, formou o trio Remelexo com seus irmãos e se apresentou em bares. Seu primeiro cachê foi de R$ 35.

O cantor se mudou para Goiânia em 2009 e se transformou em um dos principais nomes do sertanejo brasileiro, com 45 milhões de seguidores no Instagram. O seu cachê pode chegar a R$ 1 milhão.