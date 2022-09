Intoxicação de cães: Bassar amplia recall para todos os petiscos fabricados a partir de fevereiro

A Bassar Pet Food, fabricante de snacks para animais de estimação, iniciou nessa sexta-feira, 9, um recolhimento de todos os produtos fabricados a partir do dia 7 de fevereiro. Isso inclui todos os lotes de produtos de marca própria ou da marca Bassar com número 3329 ou acima. Autoridades investigam se os petiscos fabricados pela empresa são a causa da intoxicação e morte de cães em vários Estados. Conforme o último balanço da Polícia Civil mineira, mais de 40 óbitos suspeitos foram relatados pelo País.

A ação é realizada após exames preliminares feitos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) apontarem indícios de contaminação com etilenoglicol em insumos adquiridos pelos fornecedores da fábrica, a Tecno Clean, que tem sede em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. A Tecno Clean, por sua vez, diz que adquiriu a matéria-prima de uma importadora.

Milo, de 7 anos, hoje toma medicamento para abrir o apetite, dois remédios para não vomitar, um vitamínico, um para o estômago e corre o risco de se tornar um doente renal crônico; caso é investigado em Goiás

O etilenoglicol é um componente químico e tóxico que pode ser letal para animais, principalmente cachorros. Se ingerido, ele pode ser absorvido no trato gastrointestinal e rapidamente distribuído nos tecidos. Seus metabólitos podem induzir uma lesão renal.

A produtora recomenda que o uso dos produtos seja suspenso imediatamente da alimentação dos animais e devolvidos às lojas onde foram adquiridos. O valor gasto deverá ser reembolsado na loja mesmo que a embalagem esteja aberta ou se parte do produto já tiver sido utilizada.

“Para a realização do recall, basta o consumidor devolver o produto à loja, que deverá realizar o reembolso do valor gasto, Bassar Pet Food, independentemente se a embalagem já estiver aberta ou se parte do produto já tiver sido utilizada”, afirma a empresa. Em caso de dúvidas sobre o procedimento, a companhia orienta entrar em contato com o SAC pelo email sac@bassarpetfood.com.br