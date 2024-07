Invadir ou limitar acesso à praia vai dar prisão? Entenda proposta que deve ser votada no Senado

A discussão sobre o uso das praias brasileiras, que ganhou repercussão nos últimos meses após embate entre o jogador Neymar Júnior e a atriz Luana Piovani, tem um novo capítulo. A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado vai analisar nesta quarta-feira, 17, um novo projeto de lei que propõe a criminalização de invasão e ocupação de praias.

Acesso às praias brasileiras tem sido motivo de discussão no Senado e pela população. Na foto, Praia de Palmas, na Ilha Anchieta, em Ubatuba. Foto: Felipe Rau/Estadão

O texto do PL 2.511/2024, do senador Esperidião Amin (PP-SC), propõe pena de seis meses a dois anos de prisão para quem restringir o acesso e circulação livre em praias, além de multa. Isso inclui:

Impedir ou dificultar o acesso livre à praia ou ao mar;

Ocupar área de praia indevidamente ou sem autorização;

Urbanizar indevidamente terreno adjacente à praia, dificultando o acesso livre.

PUBLICIDADE Esse tipo de invasão já é proibida pela Constituição, mas atualmente não há previsão, no Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (Lei 7.661/1988), de crime específico para quem comete a infração. Segundo Esperidião Amin, a criação da nova lei - que inclui artigos no plano - servirá como método preventivo contra essas invasões. A proposta poderá ser votada já em regime de decisão final nesta quarta (sem necessidade de passar pelo plenário). Depois, o texto segue para a Câmara.

O Artigo 10 da Lei 7.661, de 1998, diz que “as praias são bens públicos de uso comum do povo, sendo assegurado, sempre, livre e franco acesso a elas e ao mar, em qualquer direção e sentido, ressalvados os trechos considerados de interesse de segurança nacional ou incluídos em áreas protegidas por legislação específica” e “não será permitida a urbanização ou qualquer forma de utilização do solo na Zona Costeira que impeça ou dificulte o acesso assegurado no caput deste artigo.”

O texto de 1998 não firma, no entanto, quais são as punições para esse tipo de infração, deixando o monitoramento e repressão a infratores a cargo do Executivo. “Estados e Municípios poderão instituir, através de lei, os respectivos Planos Estaduais ou Municipais de Gerenciamento Costeiro, observadas as normas e diretrizes do Plano Nacional” e “designar os órgãos competentes para a execução desses planos”, diz.

“O que quer dizer invadir? Dificultar, impedir, e criar dificuldade de difícil transposição, o acesso à praia”, disse Amin ao Estadão, ao ser questionado sobre o que se define o que seria uma invasão ou obstrução de praia. Uma praia cujo acesso depende de aval de condomínio particular, por exemplo, se enquadra nesse cenário.

O parlamentar disse que seu projeto não deve atingir os comércios, empreendimentos ou pessoas que tiverem autorização para ocupar o espaço. Ele comparou a situação a de uma praça pública de uma cidade.

“O que é dificultar o acesso à praça? É colocar mureta, fazer muro de proteção. A praça é do povo, mas isso não a impede de ter, eventualmente, em uma festa de igreja, barraquinhas. Mas, para isso, é preciso ter autorização”, explicou.

O parlamentar afirmou também que a lei não vai atingir o que “é considerado benéfico para o uso comum do povo” - como “uma lixeira”, citada por Espiridião. “O Guarda-Vidas, uma barraca de praia para vender cerveja ou um ambulante não impede o acesso e uso à praia”, disse.

O senador lembrou também que prédios e restaurantes instalados na beira da praias - os chamados pés na areia - estariam dentro da legislação se estiverem autorizados e em posse da servidão.

Afirmou ainda que as penas vão recair não apenas sobre quem violar a legislação, mas também aos órgãos que autorizariam a ilegalidade, como prefeituras e a Secretaria do Patrimônio da União. “Quem estiver obstruindo vai ter de desmontar a obstrução.”

Senador Esperidião Amin propõe pena de seis meses a dois anos de prisão para quem restringir o acesso às praias Foto: Pedro Kirilos/Estadão - 01/01/2023

Relação com a ‘PEC das praias’

Hoje a lei prevê que, embora ocupantes legais possam montar barracas ou terem a posse de imóveis em áreas litorâneas, incluindo as praias, essas áreas pertencem à União e não podem ser fechadas, ou seja, qualquer cidadão tem o direito de acesso ao mar.

A responsabilidade de garantir o acesso às praias é dos municípios e dos órgãos ambientais. Mas, segundo o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que emitiu relatório favorável ao PL que será votado nesta quarta, isso não vem ocorrendo.

“O que se vê é a multiplicação de casas, prédios, e empreendimentos turísticos que impedem o acesso da população brasileira a esse bem de uso comum, que é essencial ao lazer de todo brasileiro”, disse Flávio Bolsonaro, segundo a Agência Senado.

Flávio também é relator Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 3/2022, que ficou conhecida como “PEC da privatização das praias” após a discussão entre Neymar e Piovani (leia mais abaixo).

Professor da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), Ronaldo Christofoletti disse ao Estadão que a aprovação da proposta pode acelerar ainda mais a ocupação das faixas litorâneas.

“Prédios e condomínios foram construídos quase dentro da água, com retirada de restinga e manguezais que protegem a faixa de areia”, disse. “O desprovimento das áreas de marinha levará a uma maior ocupação dessas áreas no momento em que as mudanças climáticas tornam as grandes ressacas mais frequentes.”

Já o biólogo da Universidade de São Paulo (USP) Alexander Turra apontou ao Estadão risco de parte do litoral sumir se a PEC das Praias avançar. O grande problema associado à PEC é a intensificação de um processo de ocupação desordenada ou não apropriada na zona costeira. A consequência disso é um fenômeno chamado estreitamento da linha de costa”, afirma.

“De um lado, a ocupação torna rígida essa região. E, do outro lado, a elevação do nível do mar. As duas coisas juntas fazem com que esses ambientes sejam estreitados, podendo inclusive ser extintos localmente”, acrescentou o coordenador da Cátedra Unesco pelos oceanos.