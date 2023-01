Jornal da Tarde: Argentina ganha Copa do Mundo pela primeira vez com Kempes

Embora cercada de polêmicas por causa de uma goleada de 6 a 0 sobre o Peru na fase semifinal, a vitória da seleção da Argentina na final da Copa do Mundo de futebol de 1978 e a atuação de Kempes são incontestáveis.

A foto do craque argentino comemorando no 3 a 1 sobre a Holanda ao lado do goleiro holandês Jongbloed foi o destaque da Edição de Esportes que circulou no dia seguinte à decisão com o título "A Argentina de Kempes".

"Argentina campeã do mundo. Esse grito explodiu ontem nem tanto pelo futebol que a Argentina jogou, mas pela garra que mostrou em campo. Uma garra personificada pelo artilheiro Kempes"

Jornal da Tarde - Edição de Esportes - 26/6/1978

Leia também:

>> Brasil elimina Argentina na Copa do Mundo de 1982

Acervo Estadão | Acesse todas edições desde 1875