Jovem morre ao bater em paredão durante salto de bungee jump no Paraná

Uma jovem de 25 anos morreu durante um salto de bungee jump, neste domingo, 3, em um parque ecológico de Campo Magro, na região metropolitana de Curitiba. Segundo o Corpo de Bombeiros, ela vivia em Joinville, Santa Catarina, e estava em excursão para a prática de esportes radicais na Lagoa Azul, lago que se formou em uma pedreira abandonada, no interior do parque. No salto, ela se chocou contra o paredão de pedras e não resistiu.

O Estadão entrou em contato com o proprietário do parque onde fica a lagoa, mas não obteve retorno. A reportagem tenta localizar a empresa que organizava os saltos.

Lagoa Azul, em Campo Magro (PR), é um espaço de prática de esportes radicais Foto: Reprodução/Facebook.com/lagoaazulcampomagro

PUBLICIDADE Após o acidente, a empresa que organizava os saltos acionou o resgate. Equipes dos bombeiros chamados para atender a ocorrência já encontraram a vítima morta, com ferimentos produzidos pelo choque contra as rochas. O corpo foi levado para o Instituto Médico-Legal (IML) de Curitiba. Conforme a prefeitura de Campo Magro, o parque onde fica a Lagoa Azul é particular e o local é bastante procurado pelos amantes de esportes radicais. O salto é realizado a partir de uma plataforma, no alto do penhasco, de onde os esportistas se projetam presos a uma corda elástica.

Após o acidente, a área foi evacuada para a perícia. As causas serão investigadas em inquérito aberto pela Polícia Civil. A vítima não teve o nome divulgado.

Ainda de acordo com a gestão municipal, o local está interditado, já que não tem licenças de funcionamento tais como licenças ambientais, alvará, corpo de bombeiro dentre outras. Os gestores da área chamada de parque atuam em desconformidade com as leis municipais.

Em 2023, um rapaz de 21 anos ficou ferido ao cair de aproximadamente 20 metros durante um salto, no mesmo local. A corda do equipamento se rompeu e ele caiu na água.