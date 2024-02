Vencedor do Leão de Ouro no Festival de Veneza, o filme do diretor grego Yorgos Lanthimos é o segundo em indicações para o Oscar desse ano: 11, atrás apenas de "Oppenheimer". Ele conta a história de Bella Baxter, vivida magistralmente por Emma Stone, uma mulher adulta que tem seu cérebro trocado pelo de um bebê, a despeito de tudo de errado que isso poderia provocar.

O responsável pelo experimento é o cientista Godwin Baxter (Willem Dafoe), tão brilhante quanto perturbado, que lembra um pouco o doutor Frankenstein. Seu nome é sugestivo para alguém que afirma explicitamente bancar deus com suas intervenções cirúrgicas nada ortodoxas. Por conta disso, Bella começa o filme se comportando como uma criança, mas evolui rapidamente, não apenas na linguagem e na coordenação motora, como também no conhecimento do próprio corpo e do mundo, fazendo da obra uma campeã de público e de crítica.

Ainda impactado pelo roteiro, não pude deixar de relacionar os resultados das ações de Godwin com o que se tem visto no efeito transformador da inteligência artificial em nossas vidas. Em pouco mais de um ano de ChatGPT, ela evoluiu (e continua evoluindo) assustadoramente. E assim como Bella, desperta deslumbramento e um temor por não se saber até onde pode ir, com seus movimentos inesperados.