Membros de quadrilha de SP especializada em roubar relógios são presos no Rio

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu em flagrante dois membros de uma quadrilha especializada em roubar relógios de luxo nesta quinta-feira, 25. Segundo a investigação, o grupo é de São Paulo e viajava mensalmente à capital fluminense para cometer os crimes, preferencialmente na zona sul.

Os suspeitos, que têm 25 e 35 anos, foram presos quando se preparavam para cometer assaltos no bairro de Botafogo, de acordo com a 10.ª Delegacia de Polícia. Um terceiro membro do grupo conseguiu escapar.

Investigações continuam para identificar os receptadores dos relógios de luxo. Foto: Diego Reis/Polícia Civil