Motorista de BMW atropela e mata motociclista na Rodovia Anchieta

Um motorista de 21 anos atropelou e matou um motociclista no km 13 da Rodovia Anchieta, nas proximidades do município de São Bernardo do Campo, no sentido da capital paulista, na noite de sexta-feira, 27.

A vítima, Marcelo Sampaio Camargo, de 56 anos, chegou a ser atendido por equipes da concessionária que administra a via, mas não resistiu aos ferimentos. Marcelo deixa uma filha.

Um motociclista morreu após acidente com uma BMW na Rodovia Anchieta em São Bernardo do Campo, no sábado, 28. Foto: TV Globo/Reprodução

PUBLICIDADE O motorista, Diego Gama Ainzua Bruzzone, conduzia uma BMW 320 M Sport, modelo 2024, veículo de luxo avaliado em mais de R$ 350 mil. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), Diego passou pelo teste do bafômetro, que deu negativo para a presença de álcool. Detido na delegacia, Diego afirmou à polícia que voltava da faculdade com dois amigos no momento do acidente. Ele tentou ultrapassar outro veículo e, ao tentar retornar para a pista original, não percebeu que o tráfego havia parado, perdendo o controle do carro.

Além de Marcelo, outro motociclista de 36 anos também foi atingido. Ele sofreu uma lesão na perna. Na delegacia, essa segunda vítima alegou que o motorista estava em alta velocidade no momento do acidente.

No 2º Distrito Policial de São Bernardo do Campo, a ocorrência foi registrada como homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Diego foi liberado por não estar embriagado, de acordo com a SSP.

Acidentes com carros de luxo têm sido frequentes

Acidentes graves envolvendo carros de luxe têm sido frequentes nos últimos meses em São Paulo. No dia 29 de julho, um motorista de um Porsche atingiu um motociclista na Avenida Interlagos, próximo ao cruzamento com a Rua João Ludovice, zona sul de São Paulo. A vítima, Pedro Kaique Ventura Figueiredo, 21 anos, foi socorrida ao Hospital do Grajaú, após o acidente, mas não resistiu aos ferimentos.

Publicidade

O motorista foi identificado como o empresário Igor Ferreira Sauceda, de 27 anos, segundo o boletim de ocorrência, ao qual o Estadão teve acesso. O veículo de luxo e a motocicleta ficaram destruídos. O motorista do Porsche foi indiciado por crime de homicídio doloso. De acordo com o delegado, após análise das imagens, a polícia concluiu que houve um momento de fúria por parte do motorista, o levando a perseguir e assumir o risco de matar o motociclista.

Leia também Motorista de Porsche atinge e mata motociclista na Avenida Interlagos, na zona sul de SP

Um dos casos recentes mais emblemáticos envolveu o empresário Fernando Sastre de Andrade Filho, de 24 anos, que também conduzia um Porsche. A colisão terminou com a morte do motorista de aplicativo Ornaldo Viana, de 52, na madrugada do dia 31 de março, em São Paulo.

O acidente aconteceu na Avenida Salim Farah Maluf, no Tatuapé, zona leste da capital. As investigações apontam que a velocidade do carro de luxo era de 136 km/h, quase o triplo permitido na Avenida Salim Farah Maluf.

O empresário foi preso no dia 6 de maio e está detido preventivamente na penitenciária de Tremembé, onde aguarda o julgamento