Onda de calor: animais ganham sorvetes, picolés e pudins gelados para se refrescarem no Rio

Para amenizar o forte calor, sorvetes, picolés e pudins gelados são uma boa pedida. E isso vale também para os animais, ainda que os ingredientes sejam um tanto incomuns. Nesta sexta-feira, 22, o BioParque do Rio promoveu o “Dia do Sorvete” para os bichos que fazem parte do local, instalado na Quinta da Boa Vista, zona norte da cidade.

O primeiro a receber seu refresco foi o leão Simba, que pouco depois das 8h da manhã se deliciou com um peculiar picolé sabor sangue - que, pra completar, tinha formato de pudim. Na sequência, a elefanta Koala ganhou o seu, sabor frutas.

Leão Simba ganhou um picolé sabor sangue e não deu nem tempo de posar para foto Foto: PEDRO KIRILOS / ESTADÃO

A onça-pintada Poty, além de macacos-aranhas, bugios e cuxiús também foram agraciados com sorvetes.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura máxima no Rio nesta sexta-feira chegou a 34ºC.

Diferentes espécies de macacos receberam picolés de frutas nessa sexta-feira Foto: PEDRO KIRILOS/ESTADÃO

“Aqui no Rio de Janeiro há dias de inverno que fazem bastante calor. Quando são dias bastante quentes, a gente oferece picolé. Para os animais que são de clima frio, mesmo no inverno a gente pode oferecer gelo também”, explicou a bióloga Letícia Feitosa. “O urso pardo, por exemplo, ama deitar numa piscininha de gelo e esfregar as costas.”

E a elefanta Koala foi outra a ganhar seu picolé de frutas para espantar o calor Foto: PEDRO KIRILOS / ESTADÃO

O BioParque do Rio surgiu em 2016, em substituição ao antigo zoológico da cidade. O espaço é voltado para educação, pesquisa e conservação. Segundo os organizadores, ações como o desta sexta-feira auxiliam no bem-estar dos animais. “Os enriquecimentos ambientais, como são chamados, promovem desafios e incentivam a exploração de novos paladares e sensações”, informou o BioParque. Ao todo, cerca de 850 animais vivem no espaço.